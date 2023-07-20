Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода

Евросоюз продлил действие всех санкций, введенных против России с 2014 года. Ограничения усилились с февраля 2022 года и стали самыми масштабными в истории ЕС.
Все антироссийские санкции, введенные с 2014 года, продлены еще на 6 месяцев, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
Санкции в отношении России продлятся до 31 января 2024 года, решение было принято сегодня Советом ЕС.
Первые санкции были введены в августе 2014 года. Они регулярно продлевались каждые 6 месяцев, однако с февраля 2022 года они усилились.
Введенный против России пакет ограничений стал самым масштабным в истории сообщества.