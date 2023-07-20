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Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода

Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать еще полгода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Евросоюз продлил действие всех санкций, введенных против России с 2014 года. Ограничения усилились с февраля 2022 года и стали самыми масштабными в истории ЕС.

Все антироссийские санкции, введенные с 2014 года, продлены еще на 6 месяцев, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Санкции в отношении России продлятся до 31 января 2024 года, решение было принято сегодня Советом ЕС.

Первые санкции были введены в августе 2014 года. Они регулярно продлевались каждые 6 месяцев, однако с февраля 2022 года они усилились.

Введенный против России пакет ограничений стал самым масштабным в истории сообщества.

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