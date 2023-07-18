ЕС введет новые санкции против России уже завтра - СМИ

Черный антироссийский список Евросоюза завтра может вырасти на несколько пунктов. Как сообщают СМИ, в него могут войти россияне и российские компании.
Уже завтра европейский санкционный список против России может пополниться новыми именами и названиями, сообщают польские СМИ.
О введении новых рестрикций могут договориться в среду постпреды на заседании в Брюсселе.
По данным агентства PAP, которое ссылается на свой источник, в черный список планируется внести несколько новых позиций.
"Речь идет о людях и организациях, ответственных за дезинформационную деятельность"
– источник
Напомним, на сегодняшний день в отношении РФ действуют 11 санкционных пакетов Евросоюза.