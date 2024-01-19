Европа продлила санкционное давление на Россию

Евросоюз продлил санкции против России, решение принято советом ЕС. Ограничения продлены до 31 июля 2024 года. Последний раз санкции продлевались в конце июля 2023 года.

Совет Европейского союза принял решение продлить антироссийские ограничения, введенные еще с 2014 году.

В заявлении сказано, что санкции против России будут продлены на 6 месяцев, до 31 июля текущего года.

Введенные в 2014 году ограничения многократно расширялись. Последний раз санкции продлевались в конце июля 2023 года.

Напомним, Европа готовит новый пакет антироссийских санкций, которые планируется ввести 24 февраля этого года.