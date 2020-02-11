Есть собак запретили в Корее

В Южной Корее введен запрет на употребление собачьего мяса. Закон предусматривает переходный период в три года, в течение этого времени должны прекратить работу собачьи фермы и рестораны, предлагающие блюда из мяса собак.

В Южной Корее решили отказаться от употребления в пищу мяса собак. Парламент страны принял соответствующий законопроект.

Законом запрещается разведение и убой собак для употребления их в пищу и продажа собачатины. Нарушителям грозят штрафы:

30 млн вон ($22,8 тыс) за убой собаки на мясо;

20 млн вон ($15,2 тыс.) за разведение собак и продажу собачьего мяса.

Трехлетний период объявлен переходным, в это время наказания применяться не будут. Также в ближайшие три года должны быть закрыты или перепрофилированы собачьи фермы и рестораны с собачатиной в меню. Всего в Южной Корее собачье мясо представлено в 1,6 тыс кафе и ресторанов, на данную индустрию работают 1,1 тыс собачьих ферм, информирует газета The Chosun Ilbo.

Ежегодно в стране съедают около 1 млн собак.

Отметим, что в мире есть еще несколько государств, где собачье мясо употребляется в пищу.