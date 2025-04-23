Вестник Кавказа

Еще месяц подземной активности предрекли Стамбулу

Еще месяц подземной активности предрекли Стамбулу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После землетрясения афтершоки в Стамбуле могут продолжаться около месяца. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы 23 апреля.

Турецкий сейсмолог Шюкрю Эрсой предрек Стамбулу еще месяц подземной активности. По его мнению, примерно столько времени могут продолжаться афтерошки после землетрясения.

Специалист отметил, что процесс будет продолжаться, а афтершоки будут достигать 4 баллов. Он сказал, что это может занять больше времени, хотя затухание происходит в течение 1 недели.

Напомним, землетрясение было зафиксировано в Стамбуле 23 апреля. Магнитуда составила 6,2 балла. За ним последовали афтершоки. В результате пострадали 236 человек.

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