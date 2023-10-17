ЕС подвел неутешительные итоги 8-летия иранской ядерной сделки

Опубликовано: 14:11, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя восемь лет после подписания сделки по иранской ядерной программе Евросоюз не готов отменять санкции против Ирана. Причина заключается в невыполнении Тегераном обязательств.

Антииранские санкции не будут отменены завтра, в знаковый в рамках соглашения по иранской ядерной сделке день – так называемый переходный день. Соответствующее сообщение распространил Совет ЕС.

В нем говорится, что ЕС примет меры для сохранения рестрикций против Ирана в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

"По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений в переходный день (18 октября 2023 года), как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий"

– заявление

Напомним, 7 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что получил от европейских участников сделки оценки выполнения Ираном обязательств по СВПД. В Германии, Франции и Великобритании, по его словам, уточнили, что ИРИ не соблюдает их с 2019 года по сей день, так что речи об отмене санкций не идет.

Что такое переходный день?

Понятие переходного дня определяется в тексте СВПД.

Согласно документу, переходный день может приходиться на день, который наступает через восемь лет после дня принятия соглашения, или на день, когда гендиректор МАГАТЭ озвучивает доклад, содержащий широкое заключение об использовании ядерного материала в ИРИ исключительно в мирных целях.

Из соглашения следует, что переходным днем станет дата, которая наступит раньше.