Эрдоган встретится с генсеком НАТО

Опубликовано: 12:25, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Турции. Стороны обсудят вопрос вступления Швеции в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Стамбуле с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны планируют поговорить на разные темы. В частности, будет обсуждаться вопрос, связанный со вступлением Швеции в военную организацию.

Переговоры начнутся в 14:00 мск. Столтенберг будет принят в резиденции Эрдогана Долмабахче.

Генсек НАТО прибыл в Турции в субботу и принял участие в церемонии инаугурации президента этой страны.