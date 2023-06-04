Эрдоган встретится с генсеком НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Турции. Стороны обсудят вопрос вступления Швеции в НАТО.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Стамбуле с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стороны планируют поговорить на разные темы. В частности, будет обсуждаться вопрос, связанный со вступлением Швеции в военную организацию.
Переговоры начнутся в 14:00 мск. Столтенберг будет принят в резиденции Эрдогана Долмабахче.
Генсек НАТО прибыл в Турции в субботу и принял участие в церемонии инаугурации президента этой страны.