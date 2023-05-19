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Эрдоган: экономическая политика Турции останется неизменной

Эрдоган: экономическая политика Турции останется неизменной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил избирателей: в случае его победы во втором туре президентских выборов в стране, которые пройдут 28 мая, экономическая политика Турецкой Республики останется неизменной.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что не намерен менять экономическую политику страны в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.

"Абсолютно. Потому что я видел результаты, когда я еще был премьер-министром. Благодаря реализации такой же политики я увижу результаты снова, я это знаю", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала CNN.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первом туре президентских выборов, прошедших в Турции 14 мая, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,4% голосов, его главный оппонент - оппозиционер Кемаль Кылычдароглу - менее 45%. Турция узнает имя своего президента 28 мая, после второго тура выборов.

Выборы в Турции: кто победит во втором туре?

Выборы в Турции: кто победит во втором туре?

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