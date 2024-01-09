Энергетики запретят продавать несовершеннолетним в России

Энергетики для несовершеннолетних могут запретить в 2024 году в России, если Госдума примет соответствующий закон. Купить их, так же, как и алкоголь, можно будет только с паспортом.

Осенью несовершеннолетние россияне потеряют возможность купить энергетический напиток, соответствующий закон внесен в Госдуму.

Согласно проекту, по всей России нельзя будет продавать напитки хоть и безалкогольные, но тонизирующие, включая энергетики, тем, кому не исполнилось 18 лет.

Впрочем, закон делает исключение – для чая и кофе, а также напитков, изготовленных на их основе.

Если продавец засомневается, достиг ли покупатель совершеннолетия, он может потребовать паспорт или любой другой документ из утвержденного списка, чтобы удостовериться в законности покупки.

Если закон будет принят, то он начнет действовать с осени.

В пояснительной записке уточняется, что в России назрела "острая необходимость" в таких правилах продажи энергетиков. Похожие запреты уже действуют в 65 регионах России. Их распространения на территорию всей страны требуют общественники.