Дорожная карта Азербайджана и Европы по энергетике будет обновлена

Азербайджан и Евросоюз обновят дорожную карту по энергетическому партнерству. Министр энергетики АР провел встречу с комиссаром ЕС по энергетике.

Глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов провел переговоры с комиссаром Евросоюща по энергетике Кадри Симсон в Арабских Эмиратах, написал министр на своей странице в социальной сети Х.

Стороны обсудили вопросы, связанные с «зеленой» энергией и Южным газовым коридором. По его словам, достигнуто соглашение об обновлении дорожной карты по энергетическому партнерству Азербайджана и ЕС.

О встрече с соцсетях написала и комиссар Евросоюза. Она подчеркнула, что на переговорах затрагивалась тема энергобезопасности и сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.