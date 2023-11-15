Азербайджан создаст «зеленую» зону в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджанская Республика планирует уменьшить до 40% выбросы парниковых газов. В планах создать «зеленую» зону в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Власти Азербайджанской Республики намерены сократиться количество парниковых газов до 40% к 2050 году. В экологический проект по сокращению выбросов входит создание «зеленой» зоны на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Такую информацию озвучил глава министерства экономики республики Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на конференции ООН по климатическим изменениям, которая проходит в Дубае.

Министр отметил, что республика активно переходит на использование возобновляемых источников энергии. Он заявил, что к 2030 году до 30% энергетической мощности страны будут переведены на ВИЭ.

"Кроме того, Азербайджан стремится к значительному сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Это включает в себя создание "зеленой" энергетической зоны в освобожденных от 30-летней армянской оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, что будет способствовать выполнению обязательств по изменению климата"

– Микаил Джаббаров

Глава министерства экономики Азербайджана подчеркнул, что республика считает приоритетным вопросы экологии. В планах у властей, создание необходимых условий для снижения выбросов метана в атмосферу, которые образуются при нефтедобыче и добыче газа.