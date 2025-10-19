Делегация Пакистана решила продолжить мирные переговоры с Афганистаном - СМИ

Несмотря на кардинальные различия в оценке первопричин начала боевых действий на границе Афганистана и Пакистана, делегация Пакистана нашла в себе силы вернуться и продолжить переговоры, пишут афганские СМИ.

Делегация Пакистана после отказа от переговоров с представителями Афганистана приняла решение вернуться к обсуждению мирного урегулирования, сообщает афганский новостной портал Tolo news.

"Делегация Пакистана вернулась за стол переговоров с Афганистаном по мирному урегулированию в Стамбуле"

- сообщение портала Tolo news

Ранее пакистанская переговорная делегация, не найдя понимания в ходе встреч и собиравшаяся вернуться на родину, была снова вовлечена в процесс мирных переговоров с талибами в Стамбуле, посредническую роль в таком ее решении сыграли Катар и Турция, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что 19 октября в столице Катара было согласовано только общее понимание необходимости прекращения боевых действий между армиями двух стран. Ожидалось, что Афганистан и Пакистан выработают меры по устранению первопричин военного кризиса ради обеспечения безопасности граждан обеих стран на приграничных территориях. При этом Пакистан настаивает на получении от Афганистана гарантий, что афганская земля не будет использоваться как площадка для подготовки терактов против пакистанских граждан. Афганистан отрицает, что позволяет террористическим группировкам такую деятельность на своей территории.