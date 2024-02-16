Вестник Кавказа

Дагестанская шерсть - отрасль получит 100 млн рублей

Дагестанская шерсть - отрасль получит 100 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан поддержит переработчиков шерсти - выделено 100 млн рублей. В будущем году в республике будет запущено новое производство.

Власти Дагестана в этом году выделят 100 млн рублей на субсидии региональным переработчикам шерсти. Как уточнил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, субсидии пойдут на то, чтобы предприятия частично возместили затраты на новое оборудование для переработки шерсти и шкур животных.

"В целях стимулирования создания и развития перерабатывающих мощностей в республиканском бюджете на 2024 год заложены средства в размере 100 млн рублей на предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности"

– Абдулмуслимов

В будущем году в горной республике будет запущено предприятие по производству шерсти для ваяния и трикотажа. Закупка техники производилась в Китае.

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