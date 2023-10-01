Особую шерсть и трикотаж начнут выпускать в Дагестане в 2025 году

Новый инвестпроект реализуется в Дагестане. Строящееся предприятие будет выпускать трикотаж и топс – это особая шерсть для валяния. Работу на фабрике получат почти 200 человек.

Новое производство планируется запустить в Дагестане в 2025 году, детали проекта рассказал глава республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, предприятие займется изготовлением топса – это расчесанная на фабрике шерсть в виде лент, она обычно используется для валяния. Планируемая мощность – порядка 300 т топса в год. Предприятие будет выпускать и трикотаж.

Говоря о степени готовности проекта, Абдулмуслимов пояснил, что сейчас строятся помещения под склады. Смонтированы необходимые коммуникации и оборудование для мойки шерсти.

"Предприятием закуплено в Китае оборудование по мойке шерсти и оборудование по производству топса, которое находится в пути. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит более 350 млн рублей. Объем производства планируется увеличить до 3500 т шерсти в год, численность работников планируется довести до 190 человек"

– глава правительства Дагестана