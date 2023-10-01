Подмосковье создаст в Дагестане "шерстяной" кластер

Опубликовано: 2:22, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Дагестане заработает промышленный кластер по производству шерсти, создать который помогут создать предприятия из Подмосковья.

В Дагестане будет создан "шерстяной" кластер, который помогут создать предприятия-переработчики из Подмосковья, сообщается в своем Telegram-канале правительство региона.

"Перспективы очевидны: известно, что Дагестан по количеству поголовья овец в стране на первом месте, здесь выращивается около 24% всех российских овец"

- глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов

25% всей российской шерсти производится в Дагестане, и создать предприятия, которые будут заниматься ее переработкой помогут меры господдержки производителей, в числе которых - помощь с реализацией продукции и развитие отарсли, добавил дагестанский премьер, передает "Интерфакс".

Напомним, в Дагестане производится более 14 тыс т шерсти, ее десятая часть экспортируется за рубеж.