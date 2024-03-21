Дагестан стал одним из лидеров по обувному производству в стране

Дагестан вошел в пятерку регионов страны по производству обуви. Республика выпустила более 2 млн пар ботинок. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.
Дагестан оказался в пятерке лидеров среди производителей обуви в России, сообщает пресс-служба государственной системы маркировки «Честный знак».
По итогам 2023 года республика расположилась на 4-й строчке в стране, выпустив более 2 млн пар ботинок.
Лидерами производства обуви стали Москва, которая выпустила 9,6 млн пар ботинок и Санкт-Петербург – 3,7 млн пар за год.
Средняя цена на одну пару обуви в регионе не изменилась – в 2022 и 2023 ботинки стоили 2,7 тыс рублей.