Дагестан оптимизирует электросетевой комплекс

Опубликовано: 8:45, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанское руководство анонсировало получение 1,2 млрд рублей на оптимизацию энергокомплекса республики. Работы начнутся в ближайшее время.

Власти Дагестана проинформировали о том, что республиканский электросетевой комплекс будет оптимизирован на 1,2 млрд рублей, которые заложены в федеральный бюджет 2024 года. Работы по оптимизации будут проводиться в ближайшее время.

«Это (1,2 млрд рублей) намного больше, чем направят другим регионам Северного Кавказа»

– глава республики Сергей Меликов

Далее республиканский лидер заявил о том, что федеральный бюджет должен предусмотреть средства на подготовку Дагестан к осенне-зимнему периоду.