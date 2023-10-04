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Дагестан оптимизирует электросетевой комплекс

Дагестан оптимизирует электросетевой комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанское руководство анонсировало получение 1,2 млрд рублей на оптимизацию энергокомплекса республики. Работы начнутся в ближайшее время.

Власти Дагестана проинформировали о том, что республиканский электросетевой комплекс будет оптимизирован на 1,2 млрд рублей, которые заложены в федеральный бюджет 2024 года. Работы по оптимизации будут проводиться в ближайшее время.

«Это (1,2 млрд рублей) намного больше, чем направят другим регионам Северного Кавказа»

– глава республики Сергей Меликов

Далее республиканский лидер заявил о том, что федеральный бюджет должен предусмотреть средства на подготовку Дагестан к осенне-зимнему периоду.

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