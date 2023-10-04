Дагестан оптимизирует электросетевой комплекс

Дагестанское руководство анонсировало получение 1,2 млрд рублей на оптимизацию энергокомплекса республики. Работы начнутся в ближайшее время.
Власти Дагестана проинформировали о том, что республиканский электросетевой комплекс будет оптимизирован на 1,2 млрд рублей, которые заложены в федеральный бюджет 2024 года. Работы по оптимизации будут проводиться в ближайшее время.
«Это (1,2 млрд рублей) намного больше, чем направят другим регионам Северного Кавказа»
– глава республики Сергей Меликов
Далее республиканский лидер заявил о том, что федеральный бюджет должен предусмотреть средства на подготовку Дагестан к осенне-зимнему периоду.