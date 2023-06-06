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ЛЭП в Грозном реконструировали

ЛЭП в Грозном реконструировали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Чечне провели реконструкцию ЛЭП. Ремонтные работы сделают поставки электричества жителям Грозного более стабильными.

В Грозном успешно прошла реконструкция ЛЭП в Байсангуровском районе.

Работы проводили специалисты «Чеченэнерго», который находится под управлением «Россети Северный Кавказ».

Реконструкция на линии электропередачи проводилась для того, чтобы эффективнее и надежнее обеспечивать жителей чеченской столицы электричеством. В рамках техработ были проведены следующие операции:

  • 1 км кабельно-воздушной линии 0,4/10 кВ был перенесен в связи со строительством нового ЖК,
  • изношенный провод был заменен на самонесущий изолированный (СИП), сокращающий энергопотери и повышающий пожаробезопасность,
  • две дефектные железобетонные опоры ЛЭП 0,4 кВ заменили на новые.

В настоящее время специалисты «Чеченэнерго» работают над масштабным проектом - возводят ЛЭП для будущего комплекса нового аэропорта "Северный" в Грозном. Работы должны завершиться в ближайшее время.

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