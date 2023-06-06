ЛЭП в Грозном реконструировали

В Чечне провели реконструкцию ЛЭП. Ремонтные работы сделают поставки электричества жителям Грозного более стабильными.
В Грозном успешно прошла реконструкция ЛЭП в Байсангуровском районе.
Работы проводили специалисты «Чеченэнерго», который находится под управлением «Россети Северный Кавказ».
Реконструкция на линии электропередачи проводилась для того, чтобы эффективнее и надежнее обеспечивать жителей чеченской столицы электричеством. В рамках техработ были проведены следующие операции:
- 1 км кабельно-воздушной линии 0,4/10 кВ был перенесен в связи со строительством нового ЖК,
- изношенный провод был заменен на самонесущий изолированный (СИП), сокращающий энергопотери и повышающий пожаробезопасность,
- две дефектные железобетонные опоры ЛЭП 0,4 кВ заменили на новые.
В настоящее время специалисты «Чеченэнерго» работают над масштабным проектом - возводят ЛЭП для будущего комплекса нового аэропорта "Северный" в Грозном. Работы должны завершиться в ближайшее время.