Кто борется с Артемием Лебедевым за разработку мастер-плана Грозного

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Определено три финалиста открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. В состав жюри под председательством главы Чечни Рамзана Кадырова вошло два десятка экспертов в области городского планирования, территориального развития и цифровизации из Азербайджана, Великобритании, Катара, Китая, ОАЭ и России.

О желании принять участие в конкурсе заявили архитекторы из 24 стран Европы, Азии, Северной Африки, Австралии и Южной Америки, в том числе, 74 компании из 19 городов России. Всего 53 компании из 22 городов в 10 странах. Жюри рассмотрело 16 заявок: 6 от индивидуальных участников и 10 от консорциумов с международным участием.

Финалистами стали

Консорциум "Студии Артемия Лебедева" (Москва, Россия)

Члены консорциума:

ООО "Картфонд" (Москва, Россия);

ООО "Центр Столыпина" (Москва, Россия).

Консорциум "Город Поколений" (Москва, Россия)

Члены консорциума:

ИП Шарыгина Людмила Ильинична (Москва, Россия)

ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова" (Грозный, Россия);

АНО "Университет национальной технологической инициативы 2035" (Москва, Россия);

ООО "Айра" (Грозный, Россия);

Араб Инжиниринг Бюро (Доха, Катар);

ООО "ПК "Северная Корона" (Пермь, Россия);

ООО "Институт территориального планирования "ГРАД" (Омск, Россия);

НП "Центр инноваций муниципальных образований" (Москва, Россия).

Консорциум "МАСТЕР’С ПЛАН" (Москва, Россия)

Члены консорциума:

ООО "УК Имхотеп-Девелопмент" (Санкт-Петербург, Россия);

ООО "ШахрАбадгаранАлмас" (Тегеран, Иран);

ООО "Консалтинговая Компания Кислород" (Москва, Россия);

ООО "Архитектурное бюро "АБГ" (Москва, Россия);

ООО "ИНЭ-Интерсервис" (Грозный, Россия);

ООО "АБ "База14" (Якутск, Россия).

Каковы были критерии отбора?

Участники конкурса на разработку мастер-плана Грозного представили целый ряд интересных проектов. Для финала из них были выбраны концепции, основанные на самых успешных градостроительных практиках и трендах устойчивого развития. В них учитываются долгосрочные планы развития приоритетных для столицы Чеченской Республики отраслей экономики. Именно такой набор критериев является основным для качественного мастер-плана, комплексного и стратегического документа

- отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, которому за заслуги перед городом Грозный по содействию в реализации проектов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также за улучшение инвестиционного климата было присвоено звание "Почетный гражданин города Грозного".

Чем Грозный похож на Дубай?

Член жюри, д-р Аиша бин Бути бин Бишр, бывший генеральный директор проекта Smart Dubai и глобальный лидер в сфере технологий умных городов и комплексного развития территорий заявила:

Этот замечательный архитектурный конкурс демонстрирует последовательное стремление Чеченской Республики коренным образом изменить подход к архитектурно-градостроительному проектированию и комплексному развитию территорий. Конкурс воплощает целенаправленную приверженность к укреплению институциональной базы, координации государственной поддержки и частного инвестирования в создании эффективных, безопасных и процветающих городов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отличительной особенностью Чеченской Республики, подобно тому, как это было в Дубае в период цифровой трансформации в конце 1990-х годов, является яркое и динамичное молодое население. Молодые люди не только хорошо ориентируются в новых технологиях и бескрайних просторах интернета, но имеют свободный доступ к качественному образованию. Особое видение и умение мыслить иначе вдохновляют их на создание новых отраслей цифровой экономики, заботу об окружающей среде и готовность принимать на себя ответственность. Мастер-план становится для них компасом, помогающим прокладывать путь в будущее, где их собственные потребности и устремления гармонично переплетаются с развивающимся городским ландшафтом

- заметила Аиша бин Бути бин Бишр.

Что будет на следующем этапе?

Конкурс на разработку мастер-плана Грозного вызвал резонанс в международном архитектурном сообществе четырех континентов. Считаем, что задача первого этапа решена успешно, в соответствии с логикой образа Грозного, как современного, безопасного и открытого города. На следующем этапе мы хотим узнать о лучших практиках, которые применяются в развитии других городов планеты с похожими условиями. И найти единомышленников, с которыми нам предстоит внедрять преобразования. Со своей стороны, мы усиливаем архитектурно-градостроительную команду здесь, в Грозном, чтобы не полагаться полностью на привнесенный опыт, но развивать собственные компетенции

- сказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

О дальнейшем ходе конкурса рассказал Сергей Георгиевский, соучредитель Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", оператора конкурса:

В ближайшее время финалисты приступят к изучению аналитического исследования "Комплексная оценка потенциала развития Грозного", подготовленного нашей компанией. В конце июня ждем команды в Грозном для участия в установочном семинаре, ознакомления с конкурсной территорией, встреч с представителями исполнительной власти, профессионального архитектурного сообщества, историками, культурологами, активными горожанами, то есть, полного погружения в проблематику развития города.

Конкурсные предложения будут представлены в сентябре, их детальная проработка продлится до конца четвертого квартала 2023 года.

Конкурс проходит при поддержке правительства Чечни и АО "ДОМ.РФ".

Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

Площадь конкурсной территории составляет 360 км².

Призовой фонд конкурса — 20 миллионов рублей.

По итогам будет выбран оптимальный мастер-план Грозного, обеспечивающий долгосрочное и устойчивое развитие территории города, в том числе повышение эффективности использования указанной территории, при учете существующих социально-экономических условий и проблем города.

ДОМ.РФ

Федеральный финансовый институт развития в жилищной сфере, реализующий государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан, комфорта городской среды; содействующий развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере. Компания существует с 1997 года и занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов, концепций, стратегий и иных методических документов стратегического уровня.

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТР"

Российская аналитическая и консалтинговая компания - один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. Работает в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики. Специализируется на вопросах комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также повышения качества городской среды. Проекты реализованы в 60 регионах России. Направления деятельности включают: разработку концепций развития территорий и функционального программирования среды; аналитику и исследования; формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства; организацию экспертных мероприятий и образовательных программ; территориальный брендинг. Кейсы Агентства включены в восемь учебных программ высших профильных учебных заведений России.

Аналитические исследования по оценке потенциала развития территорий доступны для ознакомления в электронной библиотеке издательства TATLIN.