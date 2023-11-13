Дагестан беспрецедентно обеспечит льготников лекарствами 

В 2024 году 2,7 млрд рублей будет направлено властями Дагестана на закупку лекарств для льготных категорий граждан. Также в Махачкале восстановят ожоговый центр и построят детские медучреждения.

В будущем, 2024 году, дагестанские власти направят беспрецедентные 2,7 млрд рублей на обеспечение льготных категорий местных жителей лекарственными препаратами.

«Правительство Дагестана направит 2,7 миллиарда рублей на закупку лекарств в Дагестане в 2024 году»

– пресс-служба дагестанского кабмина

председатель правительства республики также отметил, что в бюджет предусматривает расходы на реконструкцию ожогового центра в Махачкале, а также возведение медучреждений для детей, которые будут находиться в дагестанской столице и Хасавюрте.