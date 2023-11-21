Цепное ДТП ранило троих в Ставрополе

Трое пострадали в результате нетерпения нетрезвого водителя «Нивы» в Ставрополе. Три человека отправились в больницу, а четыре авто – на ремонт.

Нетерпеливый водитель «Нивы» в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в Ставрополе, в результате пострадали трое.

Полицией установлено, что владелец отечественного авто опасно приблизился к впередиидущему Fiat Ducato. В результате столкновения иномарка изменила траекторию движения и врезалась в «Ладу», которая, в свою очередь, стукнулась о Renault Symbol.

Виновник аварии, а также владелец и пассажир Fiat были госпитализированы, однако врачи не обнаружили у них серьезных повреждений и отправили лечиться домой. После проверки виновник аварии не согласился проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Ему грозит лишение прав и штраф.