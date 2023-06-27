Чего США хотят от Армении и Азербайджана?

Опубликовано: 10:17, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В США раскрыли программу переговоров Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Там заявили, что министры встретятся с Энтони Блинкеном в двустороннем и трехстороннем форматах.

В Вашингтоне рассказали о программе переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Сначала главы ведомств встретятся в двустороннем формате с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа П. Шульца

Затем Байрамов, Мирзоян и Блинкен будут участвовать в первом пленарном заседании с руководителями министерств Азербайджана и Армении по мирному соглашению.

Стоит напомнить, что переговоры продолжатся до 29 июня.

Цель американской площадки

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что США не заинтересованы в урегулировании отношений Азербайджана и Армении, их цель состоит в ином – в борьбе с Россией на постсоветском пространстве.

"Цель у США одна – вытолкнуть Россию с Южного Кавказа, в идеале заменить российские войска, включая миротворческие, на американские. Для этого они предлагают на словах любые возможные уступки и преференции. Американцы также поддерживают сепаратистов в Карабахе, рассчитывая добиться максимального присутствия в регионе", - прежде всего сказал он.

"Запад уже активно входит в регион под видом якобы гуманитарных миссий. То, что мы наблюдали, когда в составе европейской наблюдательной миссии в Армению приехали люди, являющиеся бывшими либо действующими офицерами стран НАТО, указывает на запуск процесса по выдавливанию России из Южного Кавказа", - подчеркнул Антон Бредихин.

Эксперт указал на бесплодность американской переговорной площадки. "Она не приносит пользы урегулированию, так как американское участие в переговорах направлено на купирование подвижек к стабильности. Американцам выгодно иметь конфликт и военное столкновение между Арменией и Азербайджаном, им необходимы провокации, поскольку они наносят удар не только по республикам, но и по России, которая стремится утвердить стабильность за ее южными границами", - заключил он.