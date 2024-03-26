Чеченский вуз получил статус кандидата в программу «Приоритет-2030»

Университет нефти в Грозном может стать участником программы "Приоритет-2030". Цель программы - сформировать группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания.

Нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова в Грозном может принять участие в программе «Приоритет-2030», которая позволит развивать энерго- и ресурсосберегающих технологий в строительной сфере. «Этот проект призван не только обеспечить регион квалифицированными специалистами для реализации стратегии развития Чеченской Республики до 2035 года, но и внедрить новые подходы в области «зеленого» строительства, способствуя экологической устойчивости и экономическому росту» – пресс-служба университета

Инновационные технологии для устойчивого развития

В релизе отмечается, что участие в программе позволит открыть перспективы для разработки и внедрения инновационных технологий в строительстве, а также в области энерго- и ресурсосберегающих методов. Кроме того, планируется внедрять разработки для оптимизации затрат на строительство и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Одним из ключевых аспектов программы является подготовка кадров, специализирующихся на энерго- и ресурсосберегающих технологиях.

Благодаря участию в программе университет получит возможность активно внедрять принципы «зеленого» строительства в экономику региона.