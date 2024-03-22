Армения и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

Главы Минобразования Армении и Грузии подтвердили намерение развивать сотрудничество. Диалог двух министров состоялся в армянской столице.

Во вторник, 26 марта, в Ереване прошла встреча глав Минобразования Армении и Грузии Жанны Андреасян и Георгия Амилахвари. Об этом сообщили в армянском министерстве.

В ходе переговоров Андреасян отметила, что странам важно поддерживать тесные связи и не прекращать развивать отношения.



Она добавила, что сейчас появились новые возможности для осуществления совместных научных и образовательных программ, а также программ в области молодежной политики.

"Диалог с членами правительства Грузии свидетельствует о высоком уровне существующих отношений между двумя странами"

– глава армянского ведомства

Министр также выразила благодарность грузинскому руководству за то, что оно поддерживает общественные школы с обучением на армянском языке, и за эффективное сотрудничество.

В свою очередь, Амилахвари заявил, что Тбилиси готов продолжать взаимодействие в области образования, науки и молодежной политики.