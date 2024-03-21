Пашинян и Кобахидзе обсудили активизацию делимитации границы

Армянский и грузинский премьеры посетили сегодня в Ереване новое здание грузинского посольства. Главы правительств также поговорили о демаркации границы.

В понедельник, 25 марта, в Ереване прошли переговоры премьер-министров Армении и Грузии. На брифинге, прошедшем после встречи, Никол Пашинян отметил, что сегодня они поговорили с Ираклием Кобахидзе о реализации декларации о стратегическом партнерстве, которую страны подписали в Тбилиси в конце января.

После переговоров главы правительств выступили на совместном брифинге.

"Существенным вопросом в этом документе является взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Армении и Грузии. И сегодня мы обсудили возможности активизации процесса делимитации и демаркации между Арменией и Грузией" – армянский премьер

Он подчеркнул также, что расширение взаимодействия с Грузией стратегически важно не только для самих стран, но и для всего региона.

"Статус Грузии кандидата на членство в ЕС с воодушевлением было воспринято в Армении, это важное событие, которое будет иметь непосредственное влияние не только на регион, но и двусторонние отношения Армении и Грузии. Армения поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС" – Никол Пашинян

Новое посольство

В рамках визита в столицу Армении грузинский премьер также посетил новое здание грузинского посольства. Вместе с армянским премьером они совершили экскурсию по территории дипмиссии, в ходе которой они оценили созданные там условия.