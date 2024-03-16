Премьер Грузии посетит сегодня Ереван

Ираклий Кобахидзе пребудет сегодня с государственным визитом в Армению, где проведет переговоры с премьером и президентом страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправится сегодня в Ереван с деловым визитом.

В рамках своей поездки глава правительства республики встретится со своим коллегой Николом Пашиняном. Далее они проведут совместную пресс-конференцию.

Также Кобахидзе проведет переговоры с президентом РА Ваагном Хачатуряном.

В состав грузинской делегации войдут глава министерства экономики Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили, министр образования Георгий Амилахвари и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

В середине марта премьер Грузии совершил поездку в Азербайджан, где встретился с главой страны Ильхамом Алиевым.

Никол Пашинян приезжал в Грузию в конце января, когда премьером республики был Ираклий Гарибашвили. Встреча с ним состоялась за три дня до его ухода с поста.

Тогда Пашинян и Гарибашвили заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве, но в СМИ этот документ не был опубликован.