Премьер Грузии посетит сегодня Ереван

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправится сегодня в Ереван с деловым визитом.
В рамках своей поездки глава правительства республики встретится со своим коллегой Николом Пашиняном. Далее они проведут совместную пресс-конференцию.
Также Кобахидзе проведет переговоры с президентом РА Ваагном Хачатуряном.
В состав грузинской делегации войдут глава министерства экономики Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили, министр образования Георгий Амилахвари и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
В середине марта премьер Грузии совершил поездку в Азербайджан, где встретился с главой страны Ильхамом Алиевым.
Никол Пашинян приезжал в Грузию в конце января, когда премьером республики был Ираклий Гарибашвили. Встреча с ним состоялась за три дня до его ухода с поста.
Тогда Пашинян и Гарибашвили заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве, но в СМИ этот документ не был опубликован.