Большинство кладбищ Ставрополя закроют для автомобилей перед Пасхой

Определенные ограничения вводятся на большей части кладбищ Ставрополя в скором времени, рассказали в администрации краевой столицы. Это связано с подготовкой к Пасхе и Радонице 2024.

Проехать почти по всем действующим кладбищам Ставрополя на своей машине нельзя будет в течение недели перед Пасхой, сообщили власти города.

Речь идет о работающих муниципальных кладбищах:

Игнатьевское;

Новое;

Новейшее;

Воскресенское.

Ограничения не коснутся Крестовоздвиженского кладбища.

Начиная с 29 апреля и вплоть до 5 мая частные автомобили не будут впускать с 9 утра до шести вечера.

На служебные машины – аварийные, ритуальные, санитарные и мусорные – запрет не распространяется.

"В преддверии Пасхи и других религиозных праздников по поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко на всех городских кладбищах проходят санитарные мероприятия. Подрядные организации спиливают аварийные деревья, обрезают сухие ветки, вывозят мусор, красят ограждения, бордюры, приводят в порядок дорожки и санитарные узлы"

– администрация Ставрополя

В мэрии добавили, что для удобства тех, кто придет навестить могилы родных и близких, на кладбищах обеспечили запас песка, там запущен водопровод. Планируется разместить контейнеры для мусора и биотуалеты.

Можно ли ходить на кладбище в Пасху?

Традиция ездить в Пасху на кладбище возникла во времена СССР, когда походы в церковь в этот религиозный праздник не приветствовались. Она сохранилась и до сих пор, хотя церковь считает, что Пасху стоит проводить в храме, радоваться воскресению Христа.

Посещать же кладбища и поминать усопших стоит на Радоницу, она приходится на второй вторник после Пасхи. Пасха в 2024 году отмечается 5 мая, а Радоница 2024 выпадает на 14 мая.