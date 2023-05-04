Ближний Восток готовит "арабский шенген" для туристов

Опубликовано: 20:03, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Персидского залива могут создать единую визу для туристов, подобную шенгену в Евросоюзе. Нововведение не усложнит поездки россиян в регион.

Единая туристическая виза может быть введена для иностранцев на посещение ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Предложение обсуждалось представителями стран Персидского залива на выставке Arabian Travel Market, проходящей в Дубае. Единая виза, подобно шенгенской, позволит иностранцам свободно перемещаться между странами-участницами, что позитивно скажется на турпотоке, пишет Arabian Business.

Что изменится для граждан России?

В настоящее время для россиян в большинстве стран Персидского залива действует безвизовый режим, так что планируемое нововведение минимально затронет туристов.