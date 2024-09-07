Благотворительный "Продовольственный банк" скоро откроется в Грузии

В Грузии полным ходом идет подготовка к запуску благотворительного проекта, в рамках которого магазины и поставщики смогут жертвовать остатки продуктов малоимущим людям. "Продовольственный банк" заработает с нового года.

Проект "Продовольственного банка" будет воплощен в жизнь в Грузии с января следующего года, когда вступят в силу соответствующие налоговые льготы, рассказала координатор Саломе Джапаридзе.

Сдать в "Продовольственные банки" продукты смогут супермаркеты и кафе. При этом еда не должна быть просроченной. В списке – продукты, которые не испортятся, то есть крупы и макароны, масло, кетчупы и соусы, супы быстрого приготовления, сухари, качественные фрукты и овощи, а также свежий хлеб.

Излишки еды желающие смогут отдать нуждающимся лично либо отдать специальным организациям, которые будут распределять их.

"Процесс непростой, однако мы думаем, что к ноябрю-декабрю максимум у нас будет склад, а уже с 2025 года, когда вступят в силу налоговые льготы, мы сможем работать, получать продукты и распределять их бенефициарам"

– Джапаридзе

Сейчас, уточнила координатор, идет поиск центрального склада. Он разместится в столице. Склад должен обеспечивать качественную логистику.

Говоря о налоговых льготах, Джапаридзе уточнила, что на данный момент при пожертвовании еды супермаркету нужно выплачивать налог на прибыль, а также подоходный налог. С будущего года налоги в такой ситуации отменяются.

Координатор отметила, что первыми еду по программе получат жители Цхалтубо (Имерети). Продукты для них соберут в Тбилиси.