Благотворительный "Продовольственный банк" скоро откроется в Грузии

Проект "Продовольственного банка" будет воплощен в жизнь в Грузии с января следующего года, когда вступят в силу соответствующие налоговые льготы, рассказала координатор Саломе Джапаридзе.
Сдать в "Продовольственные банки" продукты смогут супермаркеты и кафе. При этом еда не должна быть просроченной. В списке – продукты, которые не испортятся, то есть крупы и макароны, масло, кетчупы и соусы, супы быстрого приготовления, сухари, качественные фрукты и овощи, а также свежий хлеб.
Излишки еды желающие смогут отдать нуждающимся лично либо отдать специальным организациям, которые будут распределять их.
"Процесс непростой, однако мы думаем, что к ноябрю-декабрю максимум у нас будет склад, а уже с 2025 года, когда вступят в силу налоговые льготы, мы сможем работать, получать продукты и распределять их бенефициарам"
– Джапаридзе
Сейчас, уточнила координатор, идет поиск центрального склада. Он разместится в столице. Склад должен обеспечивать качественную логистику.
Говоря о налоговых льготах, Джапаридзе уточнила, что на данный момент при пожертвовании еды супермаркету нужно выплачивать налог на прибыль, а также подоходный налог. С будущего года налоги в такой ситуации отменяются.
Координатор отметила, что первыми еду по программе получат жители Цхалтубо (Имерети). Продукты для них соберут в Тбилиси.