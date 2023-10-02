Баку: новость об обстреле машины с продовольствием для ВС Армении - ложь

В Минобороны Азербайджана опровергли новость об обстреле армией АР машины, которая перевозила продовольствие для армянских военных. Там назвали данное заявление ложью.
Министерство обороны Азербайджана прокомментировало новость о том, что армия Азербайджана якобы подвергла обстрелу автомобиль, перевозивший продовольствием в подразделения ВС РА.
В ведомстве заявили, что информация об открытии огня по технике в населенном пункте Заркенд Басаркечарского района является ложной.
В заключение в Минобороны добавили, что категорически опровергают данную информацию.