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Баку: новость об обстреле машины с продовольствием для ВС Армении - ложь

Баку: новость об обстреле машины с продовольствием для ВС Армении - ложь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минобороны Азербайджана опровергли новость об обстреле армией АР машины, которая перевозила продовольствие для армянских военных. Там назвали данное заявление ложью.

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало новость о том, что армия Азербайджана якобы подвергла обстрелу автомобиль, перевозивший продовольствием в подразделения ВС РА.

В ведомстве заявили, что информация об открытии огня по технике в населенном пункте Заркенд Басаркечарского района является ложной.

В заключение в Минобороны добавили, что категорически опровергают данную информацию.

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