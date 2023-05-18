Байрамов вылетел в Москву

Опубликовано: 11:50, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел Азербайджана направляется в Москву. Завтра в РФ пройдет трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Глава МИД Азербайджана вылетел в Россию, рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом Джейхун Байрамов начинает рабочий визит в Москву.

Завтра, как подтвердила накануне Мария Захарова, в российской столице состоится очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве российской стороны.

На встрече планируется обсудить послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном, включая и тему мирного соглашения.