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Байрамов вылетел в Москву

Байрамов вылетел в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр иностранных дел Азербайджана направляется в Москву. Завтра в РФ пройдет трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Глава МИД Азербайджана вылетел в Россию, рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом Джейхун Байрамов начинает рабочий визит в Москву.

Завтра, как подтвердила накануне Мария Захарова, в российской столице состоится очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве российской стороны.

На встрече планируется обсудить послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном, включая и тему мирного соглашения.

Лавров, Байрамов и Мирзоян встретятся в Москве послезавтра

Лавров, Байрамов и Мирзоян встретятся в Москве послезавтра

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