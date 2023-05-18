Байрамов вылетел в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана направляется в Москву. Завтра в РФ пройдет трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
Глава МИД Азербайджана вылетел в Россию, рассказали в пресс-службе ведомства.
Таким образом Джейхун Байрамов начинает рабочий визит в Москву.
Завтра, как подтвердила накануне Мария Захарова, в российской столице состоится очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве российской стороны.
На встрече планируется обсудить послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном, включая и тему мирного соглашения.