Опубликовано: 18:55, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении пушечной установки формирований ВС Армении. Там отметили, что она была нацелена на гражданскую инфраструктуру.

Вооруженные силы Азербайджана ликвидировали пушечную установку, принадлежащую формированиям ВС Армении. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минобороны страны.

В азербайджанском оборонном ведомстве уточнили, что пушечная установка была нацелена на гражданскую инфраструктуру Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.