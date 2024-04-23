Азербайджанские картографы уличили Армению во вредоносной горной добыче

Специалисты общественного объединения "Картографы Азербайджана" сегодня представили на всеобщее обозрение подготовленную ими карту добычи полезных ископаемых в Армении, показывающую, какой вред это наносит экологии Азербайджана.

В Бакинском бизнес-центре сегодня открылась выставка коалиции Environmental Protection First, которая объединяет НПО, противоборствующие нелегальной горнодобывающей промышленности Армении: настоящим шоком на ней стала карта "Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения", показывающая, какой вред наносит добыча полезных ископаемых экологии региона.

Карта была подготовлена входящим в коалицию Общественным объединением "Картографы Азербайджана" и издана на трех языках – азербайджанском, английском и армянском, ее автор - инженер-картограф Мугабиль Байрамов, 43 года проработавший в области картографии, передает Trend.

Карта наглядно демонстрирует то, как власти Армении намеренно сконцентрировали горнодобывающие предприятия страны на границах региона вдоль трансграничных рек по соседству с азербайджанскими территориями, нанося экологии соседней страны непоправимый вред сбросами в них ядовитых отходов производства. Это особенно заметно на границе с приграничным Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Баку потребовал от Еревана компенсировать ему разрушения окружающей среды, длившееся десятки лет. Из-за действий Армении под угрозой оказались сотни видов диких животных, к этому привели повсеместная вырубка лесов, безответственное и незаконное строительство и горнодобывающая деятельность в лесных районах, в том числе в тех, которые были охраняемыми природными заповедники до тех пор, пока в 1991 году их не оккупировала Армения.