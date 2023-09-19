Опубликовано: 17:17, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

ВС Азербайджана атаковали укрытия и боевую технику формирований армянских ВС. В результате совершенных ударов цели были уничтожены, сообщает Минобороны страны.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по укрытиям и боевой технике формирований ВС Армении, находящихся на азербайджанской территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В результате совершенной атаки укрытие и техника были уничтожены.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.