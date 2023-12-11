Авиалайнеры "Аэрофлота" будут обслуживать в Минводах

В аэропорту ставропольских Минвод заработала новая станция техобслуживания, только обслуживать она будет не автомобили, а самолеты компании "Аэрофлот".

Новую станцию техобслуживания – для авиалайнеров "Аэрофлота" – открыл в аэропорту Минвод на Ставрополье провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс".

Станция рассчитана на обслуживание лайнеров компании Airbus A320, Boeing-737NG и российских Superjet 100, сообщает сайт "Аэрофлот Техникса".

Впрочем, только лайнерами компании ее работа не ограничится – она будет обслуживать и аналогичные самолеты других российских авиаперевозчиков, передает "Интерфакс".

Это уже 15-я такая станция компании – ее техники работают в том числе в аэропортах Ставрополя, Сочи и Воронежа, а также на западе и востоке России, и решение об открытии такой структуры назрело давно – она просто необходима в крупнейшем авиаузле Северо-Кавказского федерального округа.