Армия Азербайджана перехватила беспилотный бомбардировщик из Армении

Опубликовано: 18:24, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

На позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе войсками Армении была совершена попытка нападения с помощью беспилотника со взрывным устройством. Благодаря постоянному контролю обстановки азербайджанские военные перехватили и обезвредили беспилотный аппарат.

Боевой беспилотник ВС Армении был зафиксирован сегодня в небе над приграничными позициями азербайджанской армии в Кельбаджарском районе Азербайджана. Вскоре после полудня он пересек условную армяно-азербайджанскую границу и направился к укреплениям ВС Азербайджана.

Азербайджанские военные вновь продемонстрировали исключительную бдительность и заблаговременно перехватили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

После того, как беспилотник был посажен под контролем ВС Азербайджана, на нем было обнаружено взрывное устройство, вскоре обезвреженное саперами.

Таким образом, Армения задействует сейчас весь арсенал боевых средств для атак на приграничные позиции азербайджанской армии – в ход идут и минометы, и тяжелая артиллерия, и беспилотные аппараты. Налицо намерение спровоцировать масштабные боевые действия на условной границе.