Армения проводит минометный обстрел Азербайджана

Опубликовано: 11:31, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На зодском направлении снова неспокойно. Армянские военные с помощью минометов атакуют позиции ВС Азербайджана.

Новый минометный обстрел проводят сегодня армянские военные по азербайджанским позициям у села Зод, следует из информации, распространенной министерством обороны Азербайджана.

«2 сентября примерно в 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии из 60-и 82-миллиметровых минометов»

– оборонное ведомство АР

Военнослужащие Азербайджана в указанном направлении реализуют ответные меры.

Накануне армянская сторона также стреляла у Зода из минометов и стягивала к месту дополнительную силу.