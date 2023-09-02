Армения проводит минометный обстрел Азербайджана

На зодском направлении снова неспокойно. Армянские военные с помощью минометов атакуют позиции ВС Азербайджана.
Новый минометный обстрел проводят сегодня армянские военные по азербайджанским позициям у села Зод, следует из информации, распространенной министерством обороны Азербайджана.
«2 сентября примерно в 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии из 60-и 82-миллиметровых минометов»
– оборонное ведомство АР
Военнослужащие Азербайджана в указанном направлении реализуют ответные меры.
Накануне армянская сторона также стреляла у Зода из минометов и стягивала к месту дополнительную силу.