Армения обстреляла Кельбаджар

Опубликовано: 16:42, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Обстрел велся из стрелкового оружия. Потерь среди личного состава и техники нет.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел в 14:50 по местному времени. Обстрел велся из стрелкового оружия с населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района.

Как отметили в оборонном ведомстве, потерь среди техники и личного состава азербайджанской армии нет.