Армения обстреляла Кельбаджар

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Обстрел велся из стрелкового оружия. Потерь среди личного состава и техники нет.
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Инцидент произошел в 14:50 по местному времени. Обстрел велся из стрелкового оружия с населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района.
Как отметили в оборонном ведомстве, потерь среди техники и личного состава азербайджанской армии нет.