Официально: арестован главарь карабахского сепаратизма

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СГБ Азербайджана сообщила об аресте т.н. "президента" незаконно созданного Арменией сепаратистского образования на территории страны Араика Арутюняна. Ему вменяют ряд статей УК АР.

Служба государственной безопасности Азербайджана на своем сайте распространила кадры задержания так называемого "руководителя" незаконно созданного Ереваном сепаратистского образования на территории Азербайджана Араика Арутюняна.

Он был задержан сотрудниками СГБ АР 3 октября и доставлен в Баку. В отношении т.н. "президента" был возбужден ряд уголовных статей УК Азербайджанской Республики.

Арутюняна обвиняют в агрессивной войне на территории Азербайджана, вербовке, обучении и финансировании наемников. Он также несет ответственность за формирование незаконной деятельности боевиков на территории АР. Кроме того, "лидер" сепаратистов обвиняется в терактах против мирного азербайджанского населения в Гяндже и Бардинском районе и многом другом.

В октябре 2020 года Арутюняна приговорили к аресту в соответствии со статьями УК АР. Он был объявлен в международный розыск.

В ведомстве подчеркнули, что СГБ и Генпрокуратура страны продолжают оперативно-следственные мероприятия.

Мир в регионе нуждается в справедливости

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что привлечение к ответственности военных преступников за их злодеяния является необходимой составляющей долгосрочного мира на Южном Кавказе.

"Правосудие является очень важным моментом. Эти люди были вовлечены в военные преступления. Араик Арутюнян даже признавался на видео, что отдал приказ стрелять ракетами по Гяндже 4 октября 2020 года, в результате чего погибли мирные жители, ведь ракетный удар был нацелен на гражданское население. Он сам же задокументировал признание в террористическом акте. Он и прочие военные преступники должны понести наказание", - отметил Фарид Шафиев.

"Тойво Клаар, спецпредставитель ЕС по Кавказу, высказал мнение, что Азербайджан должен амнистировать военных преступников, что вызывает, конечно, удивление. С одной стороны европейские политики говорят, что надо помнить о событиях 1915 года в Османской империи, но с другой стороны предлагают забыть события 1990-х в Азербайджане и даже военные преступления совсем недавнего времени – 2020 года. Где тут логика? Кроме того, европейцы до сих пор преследуют и преступников второй мировой войны, и войны на Балканах, и никто не говорит о какой-то амнистии. Так почему от нас требуют амнистию?", - задал он вопрос.

"Наказание преступников, особенно военных – это очень важный элемент процесса примирения. Если злодеи не получают по заслугам, примирения не бывает. Как показывает опыт Камбоджи, Руанды, Сьерра-Леоне, наказание военных преступников было важным элементом мирного процесса. Кстати, надо же сказать, что арестованные, включая Арутюняна, не раскаиваются, мы пока что не слышим от них ни сожалений, ни извинений. Никто из них до ареста не сказал, что осознает преступность своих действий – так как можно говорить о какой-то амнистии для людей, не желающих признавать свои преступления?" – обратил внимание Фарид Шафиев.

"Армения, к сожалению, никак не содействует справедливости. Наоборот, армянские власти открыто говорят, что ратифицировали Римский статут МУС, чтобы преследовать Азербайджан. В этих условиях непонятно, к кому обращен призыв европейцев простить преступников? Этот призыв попросту аморален. Я думаю, что все военные преступники предстанут перед судом. Естественно, должна быть доказана их вина, это уже дело суда. В отношении многих из них, в том числе Араика Арутюняна, есть очень много свидетельств. До сих пор в интернете остаются эти видео, где он хвастается, что отдал приказ ударить по Гяндже", - заключил председатель правления Центра анализа международных отношений.