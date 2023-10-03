В Азербайджане задержали Араика Арутюняна

Опубликовано: 19:30, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Бывший "президент" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Араик Арутюнян задержан. В Баку также доставлены и другие "экс-руководители" сепаратистов.

Сотрудники Службы государственной безопасности АР поймали бывшего "президента" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Араика Арутюняна. В настоящее время его везут в Баку.

Работниками ведомства также задержаны и другие "руководители" армянских сепаратистов – Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Кроме того, в СГБ сообщили о поимке "экс-главы парламента незаконного образования Давида Ишханяна

Как сообщает Служба госбезопасности Азербайджана, их доставили в Баку в связи с возбужденными против них уголовными делами за совершенные преступления.