Армения обязана прекратить минный террор в Азербайджане 

Российские политологи Дмитрий Солонников и Антон Бредихин рассказали о мотивах властей Армении, заставляющих их скрывать от Баку точные карты минных полей в Карабахе и Восточном Зангезуре. Они обратили внимание, что Ереван использует эти карты не только как предмет торга с Баку, но и как задел на возможную новую войну.

Накануне еще один гражданин Азербайджана стал жертвой минного террора Армении. Пастух Бахтияр Аббасов во время работы в поле возле села Ахмедагалы (Агдамский район) случайно перешел через бывшую линию соприкосновения азербайджанской армии и оккупационных сил Армении и наступил на противопехотную мину. После завершения Карабахской войны всего 346 человек пострадали из-за тотального минирования армянскими войсками и НВФ Карабаха и Восточного Зангезура – и их число постоянно растет.



За 3,5 года после победы Азербайджана в Карабахской войне агентство ANAMA разминировало более 110 тыс га освобожденных территорий – на них найдено и обезврежено порядка 110 тыс мин и других взрывоопасных предметов. При этом по оценкам азербайджанских саперов, всего в Карабахе и Восточном Зангезуре заминировано около 900 тыс га – более половины площади! – и на них находится до 1,5 млн мин. По этим данным легко увидеть, что неразминированные территории к марту 2024 года в 7 раз больше разминированных, что при сохранении тех же темпов работы означает еще 20 лет сохранения минной угрозы.



Радикально ускорить извлечение мин мог бы ускорить тот, кто их закладывал – Армения. Все минные поля обязательно отмечаются на военных картах, чтобы на них не заходили свои войска, и у армянского руководства есть полный комплект таких карт с зонами минирования в Карабахе и Восточном Зангезуре. В предыдущие годы правительство Никола Пашиняна в обмен на арестованных после Карабахской войны армянских боевиков передало Баку часть карт, заявив, что больше у него нет – но документы оказались неполными и точными лишь на 25%. В прошлом месяце Ереван после долгого перерыва передал еще несколько карт, сознавшись таким образом, что располагает гораздо большими данными о зонах минирования, чем утверждалось ранее.



Важно подчеркнуть, что передача карт минных полей должна была быть организована Арменией сразу же по завершении Карабахской войны и без всяких предварительных условий. Однако правительство Пашиняна предпочло использовать военные данные как предмет политического торга, безразлично глядя на регулярные ранения и смерти граждан Азербайджана от заложенных армянскими оккупационными силами мин. Де-факто это означает продолжение военной агрессии Армении против Азербайджана, пусть и перешедшей в пассивную стадию: на словах Ереван заявляет о желании утвердить мир с Баку, а на деле отказывается прекратить минный террор в Карабахе и Восточном Зангезуре.



Российские политологи, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников и научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" поддержали призыв омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой к мировому сообществу об оказании скоординированного давления на Армению с целью получения полного комплекта карт минных полей.



Дмитрий Солонников прежде всего отметил, что для Еревана выдача карт минных полей стоит в одном ряду с другими обязательствами, которые он не собирается выполнять. "С точки зрения властей Армении это одна из тем для переговоров. Они воспринимают карты минных полей как козыри на своих руках в условиях, когда ситуация между двумя государствами не полностью нормализована и нужно иметь какие-то рычаги давления, чтобы торговаться с Азербайджаном о деталях мирной перспективы", – сказал он.



"Более того, власти Армении считают, что даже Карабахская война еще не до конца ими проиграна. Они сохраняют реваншистские настроения, вот и на карты минных полей они смотрят как на один из символов того, что война не вполне завершена поражением Армении. По этой причине тоже они не хотят отдавать Азербайджану все имеющиеся у них карты", – добавил политолог.



С ним согласился Антон Бредихин: у отказа отдавать карты минных полей есть и дипломатическая, и военная цель. "Армянские власти в курсе того, где находятся минные поля. Но держат данную информацию в секрете для того, чтобы иметь постоянный рычаг влияния на ситуацию в отношениях с Азербайджаном. Также они понимают, что возможна команда "Фас!" со стороны французских кураторов о запуске новой полномасштабной военной кампании – и на этот случай им выгоднее сохранить основную часть минных карт у себя", – сообщил он.



По оценке научного руководителя ЦЭМИ, для получения карт минных полей нужно говорить не с Ереваном, а с его западными спонсорами. "Здесь нужен консолидированный подход с обращением напрямую к ЕС, потому что с Пашиняном говорить бессмысленно. То, что Пашинян говорит сегодня, завтра не исполняется. Даже то, что он обещает на международных площадках – европейских, американских и других – не реализуется. Поэтому необходимо выстроить какую-то общую линию, привлечь к этому европейцев, чтобы они надавили на Пашиняна и он передал карты минных полей Баку", – пояснил Антон Бредихин.



Дмитрий Солонников предложил привязать вопрос о минных картах к мирному договору Азербайджана и Армении. "Нужно добиваться полноценных переговоров с выходом на итоговый вариант мирного договора о добрососедских отношениях, где условием подписания будет передача карт минных полей. На Армению необходимо давить в этом вопросе, поскольку гарантий, что все карты будут в конечном итоге переданы, нет. в той же Югославии даже после прекращения боевых действия минные поля остаются в течение десятилетий. Так что над тем, чтобы они были переданы, необходимо работать", – заключил эксперт.