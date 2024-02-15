Вестник Кавказа

На мине подорвался еще один житель Агдама

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате взрыва мины в Карабахе пострадал местный житель. У мужчины ранены обе ноги.

В воскресенье, 3 марта, в Карабахе произошел очередной случай подрыва на мине. Об этом информируют МВД Азербайджана, Генпрокуратура и Агентство по разминированию (ANAMA).

ЧП случилось в селе Ахмедагалы, расположенном в Агдамском районе.

Согласно сообщению, на мине подорвался мужчина 1995 года рождения. Взрыв произошел на бывшей линии соприкосновения, когда он пас животных.

В результате происшествия местный житель получил ранения ног. Пострадавшего отвезли в больницу.

В МВД, Генпрокуратуре и ANAMA в очередной раз призвали граждан сохранять осторожность, внимательно относиться к опасным предметам и не посещать незнакомые территории.

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