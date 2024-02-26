Омбудсмен Азербайджана: мир должен заставить Армению отдать карты минных полей

Азербайджанский омбудсмен обратилась к мировому сообществу с новым призывом о принуждении Армении к выдаче всех имеющихся у нее карт минных полей в Карабахе и Восточном Зангезуре. Пока этого не произошло, гражданское население Азербайджана продолжает подрываться на минах в мирное время.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала сегодня мировое сообщество тем или иным способом надавить на власти Армении, чтобы те наконец перестали скрывать полный комплект карт зон минирования в Карабахе и Восточном Зангезуре и передали его Баку.

Так она отреагировала на сегодняшний подрыв на мине пастуха Бахтияра Аббасова в Агдамском районе Азербайджана – он стал 346-й жертвой минного террора Армении, продолжающегося по сей день, несмотря на капитуляцию Еревана в Карабахской войне 3,5 года назад.

Сабина Алиева обратил внимание международных организаций и иностранных государств, что множество мин, заложенных оккупационными силами Армении, по-прежнему находятся в земле Азербайджана и тем самым создают ежедневную угрозу жизням местного населения и участников проектов возрождения Карабаха и Восточного Зангезура.

"Очередной жертвой взрыва мины стал гражданский человек, занимавшийся сельским хозяйством. Так, 3 марта 2024 года в результате взрыва мины, произошедшего в районе села Ахмедагалы Агдамского района, было тяжело ранено гражданское лицо"

– Сабина Алиева

Подчеркнув таким образом, что от армянских мин в мирное время продолжает страдать гражданское население, омбусдмен Азербайджана указала на необходимость практических мер мирового сообщества по изъятию у Еревана всех имеющихся у него карт минных полей.