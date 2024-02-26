МИД Азербайджана: Армения должна отдать карты минных полей

Азербайджанские дипломаты, реагируя на 346-ю жертву минного террора Армении, потребовали от Еревана отдать Баку все карты минных полей и прекратить использовать их в качестве элемента политического торга.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана через соцсети вновь призвало власти Армении передать Баку все имеющиеся у них карты минных полей, заложенных в годы Карабахской войны в Карабахе и Восточном Зангезуре. Требование было опубликовано в связи с 346-й жертвой минного террора Армении – тяжело раненым сегодня Бахтияром Аббасовым.

Напомним, что житель села Ахмедаглы (Агдамский район Азербайджана) пастух Бахтияр Аббасов подорвался на мине, заложенной на линии соприкосновения азербайджанской армии и оккупационных сил Армении, существовавшей до сентября 2020 года. Такие подрывы происходят с печальной регулярностью, поскольку люди не знают, где начинаются минные поля, и во время полевых работ случайно заходят в зону минирования.

В МИД АР подчеркнули, что Аббасов стал 346-м по счету гражданином Азербайджана, пострадавшим в результате минного террора Армении – продолжающемся военном преступлении армянских властей, за которое они не желают нести никакой ответственности, в том числе передавать Азербайджану полный комплект карт зон минирования в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Армения под разными предлогами отказывается предоставить точные карты"

– МИД Азербайджана

Если два года назад власти Армении заявили, что отдали все карты, то сейчас они уже не скрывают, что часть карт они продолжают утаивать от Баку, используя их в качестве элемента политического торга – несмотря на то, что раскрытие зон минирования является естественным обязательством Еревана после завершения войны.