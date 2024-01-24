Армения хочет присоединиться к Азербайджану в проекте подводного электрокабеля

Власти Армении заинтересовалась прокладкой электрокабеля по дну Черного моря, благодаря которому электроэнергия из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Армении интересен энергетический проект об экспорте электричества из Азербайджана в европейские страны. Такое заявление сделал глава правительства РА Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Наш регион может стать очень важным путем между Югом и Севером, Западом и Востоком. Во всем этом очень важна инклюзивность, когда всем государствам предоставляется возможность участвовать в экономических проектах. Хорошим примером этого служит проект кабеля Черного моря, в отношении которого у Армении большой интерес"

- Никол Пашинян

Также Гарибашвили отметил, что подобного рода проекты являются наиболее приоритетными для региона.

В 2022 году власти Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии подписали документ, по которому предполагается создать кабель для отправки электричества из Азербайджана через Грузию в европейские страны. Позднее к проекту решила примкнуть Болгария.

Уточняется, что реализация этого проекта может занять от трех до четырех лет.