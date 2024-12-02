Армения готовится углублять отношения с ЕС

Отношения Армении и Евросоюза в скором времени станут еще более тесными, сообщил глава МИД РА. По словам Арарата Мирзояна, Ереван и Брюссель обсуждают т. н. "Новую программу партнерства".

Армянские власти рассчитывают на дальнейшее углубление отношений с ЕС – оно будет оформлено документально, сообщил глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе визита в Финляндию.

Министр напомнил, что Ереван сейчас реализует политику, цель которой – приблизить страну к ЕС и существенно углубить отношения с ним.

"Сейчас ведутся переговоры по документу под названием "Новая программа партнерства""

– Мирзоян

Дипломат пояснил, что речь идет о комплексном документе, в котором прописано сотрудничество в самых разных сферах.

Глава МИД уточнил, что армянское руководство в ходе построения демократического общества стремится наладить и упрочить связи с другими демократическими обществами и поэтому в том числе обращает взоры к Евросоюзу.

Министр также рассказал об отношении Еревана к ОДКБ, заявив, что Армения не увидела реальной поддержки от организации, получив лишь равнодушное отношение, что и вызвало "огромное разочарование" в Ереване.

"Мы находимся сейчас в большом процессе. Куда нас приведет этот процесс, не могу сказать, но могу сказать, что мы углубляем наши отношения с европейскими партнерами"

– Мирзоян