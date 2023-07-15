Армянские боевики создают помехи гражданским самолетам над небом Азербайджана

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, мешают гражданским самолетам пролетать над воздушным пространством Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Как заявили в ведомстве, армянские боевики используют радиопомехи против спутниковых навигационных систем пассажирских лайнеров из Азербайджана и других государств. Так, сбои был обнаружены 13 июля во время совершения рейсов Зангилан-Физули и Физули-Баку
Стоит добавить, что НВФ и ранее применяли помехи против систем спутниковой навигации самолетов.
Кроме того, боевики в очередной раз попытались установить на территории Азербайджана укрепления перед позициями азербайджанских солдат в Ходжалинском районе. Однако незаконные действия были остановлены после принятия мер.