Армянские боевики создают помехи гражданским самолетам над небом Азербайджана

Опубликовано: 10:29, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Армянские вооруженные формирования попытались помешать полету пассажирских самолетов над небом Азербайджана. Они применяли радиопомеха против спутниковых навигационных систем.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, мешают гражданским самолетам пролетать над воздушным пространством Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, армянские боевики используют радиопомехи против спутниковых навигационных систем пассажирских лайнеров из Азербайджана и других государств. Так, сбои был обнаружены 13 июля во время совершения рейсов Зангилан-Физули и Физули-Баку

Стоит добавить, что НВФ и ранее применяли помехи против систем спутниковой навигации самолетов.

Кроме того, боевики в очередной раз попытались установить на территории Азербайджана укрепления перед позициями азербайджанских солдат в Ходжалинском районе. Однако незаконные действия были остановлены после принятия мер.