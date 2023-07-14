Опубликовано: 15:25, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Армянка выразила благодарность азербайджанским военным и врачам на погранпункте "Лачин". Армянские жители Карабаха свободно и безопасно переходят через ППП.

Свободный переход армян Карабахского экономического района через пограничный пункт "Лачин", осуществляемый Азербайджаном, проходит на высоком уровне.

На видео запечатлено, как армянка выражает благодарность азербайджанским военным и врачам за помощь.

Карабахские армяне в момент передвижения через ППП "Лачин" находятся в полной безопасности. Все процедуры проходят в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

Данный факт говорит о том, что для армянских жителей Карабаха нет никаких препятствий и трудностей при прохождении через погранпункт. Военные Азербайджана не проводят различий по национальному или религиозному признакам.