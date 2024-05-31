Анапчане намерены переименовать городской парк

В Анапе может быть переименован один из самых популярных парков. Сейчас он носит название «Императорский».

Городской парк «Императорский» в Анапе, одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок жителей и гостей города, собирается изменить свое имя. Администрация города запустила уникальную инициативу – голосование среди горожан для выбора нового названия парка.

«Рассматриваются пять вариантов: «Императорский» – отсылает к Николаю I, Указом которого Анапе был присвоен статус города, «Исторический» – подразумевает, что особое значение в парке уделят страницам истории нашей страны и знаменитым россиянам. «Николаевский» также посвящено российскому монарху, «Черноморский» и «Приморский» – связаны с географическим положением Анапы»

– пресс-служба администрации Анапы.

Новое имя для символа города

С целью обновления и придания нового импульса развитию парка, власти города решили провести голосование среди жителей. Каждый горожанин имеет возможность выбрать из нескольких предложенных вариантов или предложить свой вариант нового названия для парка.

Участие горожан в выборе

Голосование для выбора нового названия парка «Императорский» стало активно обсуждаться в социальных сетях и местных СМИ. Жители высказывают свои идеи и предложения, делятся воспоминаниями о парке и делятся своим видением его будущего.