45 млрд рублей вложат инвесторы в курорты Ставрополья

Частные инвестиции в курортную отрасль Ставрополья в этом году составят 45 млрд рублей. Это рекорд за всю историю региона.

В этом году Ставропольский край ждут рекордные инвестиции в санитарно-курортную отрасль.

"По санаториям и санаторно-курортной отрасли - в этом году [объем инвестиций] порядка 45 млрд рублей предполагаем. Мы никогда выше 27 млрд рублей в санаторно-курортную отрасль частных инвестиций не вкладывали"

– глава региона Владимир Владимиров

Всего за 2024 года в Ставрополье будет вложено 300 млрд рублей, а сумма реализуемых проектов превысит 700 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году в регион было вложено порядка 270 млрд рублей.

На Ставрополье для инвестиций выбрали несколько сфер, относящихся к ускоренному опережающему развитию региона, пояснил глава края.

"По поручению премьер-министра России мы разработали пять направлений - это "зеленая" энергетика, сельское хозяйство, развитие санаторно-курортного комплекса, большой химический кластер удобрений и логистический кластер Ставропольского края"

– Владимиров

Старейший курортный регион Кавминводы находится на Ставрополье в предгорьях Большого Кавказского Хребта. Он привлекает туристов чистым горным воздухом, целебными минеральными водами и оздоровительными процедурами в многочисленных здравницах.